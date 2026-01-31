Gaziantep'te Konut Sorunu ve Hak İhlali - Son Dakika
Gaziantep'te Konut Sorunu ve Hak İhlali

31.01.2026 14:53
Yurttaşlar, rezerv alanlarında ev almak için yürütmeyi durdurma davalarından feragat etmeleri gerektiği iddia ediliyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(GAZİANTEP) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde rezerv alan 3.1 etap kapsamında hak sahibi olan yurttaşlara, açtıkları yürütmeyi durdurma davalarından feragat etmemeleri halinde adlarına kurada çıkan konutları alamayacaklarının bildirildiği iddia edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Bilal Dinç, "Vatandaşlarımız, anayasal hakları olan adil yargılanma haklarını kullandıkları için, resmen bakanlık tarafından evsiz bırakılmak suretiyle cezalandırılmaktadır" denildi.

Hak sahipleri adına açıklamayı Gaziantep Barosu avukatlarından Bilal Dinç, yaptı. Dinç, yaşananların açık bir hak ihlali olduğunu söyledi. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilan edilen rezerv alanlarında ciddi sorunlar yaşandığını belirten Dinç, "6 Şubat 2023 tarihinden sonra, Anayasa'ya aykırı bir şekilde sınırsız yetkilerle donatılmış 6306 sayılı Kanun kapsamında ilan edilen rezerv alanlarında inşa edilmiş yapılarla ilgili ciddi sorunlar yaşamaktayız. Bizler AFAD tarafından hak sahibi olmamıza rağmen, kaymakamlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde AFAD kuralarında adımız silindi. Acılarımızın hala taze olduğu rezerv alanlarında ev almamız dayatıldı" dedi.

"Anayasal hakkımızı kullandığımız için cezalandırılıyoruz"

Dinç, 2025 yılının Kasım ayında yapılan kuralarda adlarına çıkan konutları teslim almak istediklerinde ise farklı bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bakanlık personelleri tarafından, daha sonra açmış bulunduğumuz yürütmeyi durdurma idari işlemi iptali davasında feragat etmediğimiz takdirde ev alamayacaksınız denilmek suretiyle açıkça tehdit edildik. Vatandaşlarımız, anayasal hakları olan adil yargılanma haklarını kullandıkları için, resmen bakanlık tarafından evsiz bırakılmak suretiyle cezalandırılmaktadır. Bu anlattıklarımız, yaşadığımız haksızlıkların ve usulsüzlüklerin yalnızca bir tanesidir."

"Boş kağıda imzaya zorlanıyoruz"

Açıklamada konut teslim sürecinde boş kağıda imza atmaya zorlandıklarını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Gerek AFAD tarafından verilen evler, gerekse bakanlık tarafından verilen evler, boş kağıda imza attırılmak suretiyle verilmektedir. Boş kağıda imza atmak ne demektir? Bu; taşınmazlarımızın kıymet takdirleri yapılmadan, taşınmaz bedelleri belli olmadan, daire bedelleri ve taksitlendirmeler açıklanmadan atılan imzalar demektir. Ayrıca bu imzalarla, bakanlığa karşı fazlaya ilişkin tüm dava haklarımızdan feragat etmemize ilişkin sözleşmeler imzaya zorlanmaktadır."

"Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz"

Bir hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerini mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anlattığımız bu hususların tümü maddi ve idari birimler tarafından bilinmesini ve Cumhurbaşkanımız bu durumdan haberdar değilse, haberdar edilmesini talep ediyoruz. Bizler Nurdağı halkı olarak öksüz ve yetim kaldık. Bu öksüzlüğümüzün ve yetimliğimizin üzerine bir de bu mağduriyetleri yaşamaktayız. Lütfen yaşamış olduğumuz mağduriyetlerin bilinmesini sağlayın ve bu mağduriyetlerimizin giderilmesini talep ediyoruz."

"Biz mağduruz"

Nurdağılı bir vatandaş ise "Bu görmüş olduğunuz arsa bizim arsamız. Depremden önce biz müteahhide verdik. Depremden sonra yerimiz rezerv alan ilan edildi. Şu an herkese anahtarlar verildi. Biz mağduruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

