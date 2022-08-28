Gaziantep'te çevreye rahatsızlık verenlere ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te çevreye rahatsızlık verenlere ceza yağdı

28.08.2022 11:04
Gaziantep'te çevreye rahatsızlık verenlere ceza yağdı

Gaziantep'te konvoy yaparak araç-yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araç ile çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü yapan 28 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te konvoy yaparak araç-yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araç ile çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü yapan 28 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile gürültü yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Bülbülzade, Akkent, Ertuğrulgazi, Yeditepe, Güneykent, İbni Sina ve Güzelvadi mahallelerinde yapılan denetimler neticesinde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 28 şahsa işlem yapıldı. Ekipler, düğün vb. gerekçelerle de konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araca da cezai işlem uyguladı.

Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Yardım için yanaştı, kapkaç yaparak telefonunu çaldı Yardım için yanaştı, kapkaç yaparak telefonunu çaldı Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 örgüt üyesi tutuklandı Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 örgüt üyesi tutuklandı
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te çevreye rahatsızlık verenlere ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 11:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te çevreye rahatsızlık verenlere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement