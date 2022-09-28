Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü - Son Dakika

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