Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

28.09.2022 14:15

Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan Taş'a, ablası bahçede gezdirirken maganda kurşunu isabet etti.

Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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GAZİANTEP - 'Maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü GAZİANTEP - 'Maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Ali Taş, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü - Son Dakika
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