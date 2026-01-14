Gaziantep'te Miraç Kandili Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Miraç Kandili Mesajları

14.01.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkanlar, Miraç Kandili'nin birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesini diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fatma Şahin mesajında, mübarek gecenin birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Gaziantep'in tarih boyunca dayanışma kültürü, paylaşma anlayışı ve güçlü manevi değerleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Miraç Kandili, insanın kalbini ve hayatını yeniden gözden geçirdiği, inancın, sabrın ve sorumluluk bilincinin derinleştiği müstesna bir gecedir. Bu kutlu gecenin Gaziantep'in kadim dayanışma ruhunu daha da pekiştirmesini, gönüllerimize huzur ve ferahlık getirmesini diliyorum. Miraç Kandili'nin bizlere hatırlattığı manevi değerlerin toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmesini, komşuluk hukukunu ve kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise mesajında, Miraç'ın insanlık alemi için birçok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu belirtti.

Miraç gecesinin Şahinbey Millet Camisi'nde kutlanacağını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu geceler, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla Miraç gecesi de bu anlayışla değerlendirilmeli, anlam ve ruhuna uygun olarak, toplumsal huzur ve barışı sağlamaya yönelik gayretler sürekli artırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Miraç gecesini tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Gaziantep, Belediye, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Miraç Kandili Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:03:43. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Miraç Kandili Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.