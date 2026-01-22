Gaziantep'te Motokurye Yasaklandı

GAZİANTEP'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Valilik tarafından motokuryelerin bugün öğleden sonra ve yarın trafiğe çıkmaları yasaklandı.

Kent genelinde beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Yer yer tipi şeklinde etkili olan yağışla birlikte kent beyaz örtü ile kaplandı. Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KURYELERİN ÇIKMASI YASAKLANDI

Gaziantep Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, ilimizde 22 Ocak 2026 Perşembe ve 23 Ocak 2026 Cuma günleri kar yağışı beklenmektedir. Buna bağlı olarak sıcaklıkların düşmesi nedeniyle buzlanma riski oluşabileceği ve motokurye ile dağıtım yapan araçların trafikte can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebileceği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerle birlikte ilgili kesimlerin de talepleri ve motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla; Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00'ten başlamak üzere 23 Ocak Cuma gününü de kapsayacak şekilde, ilimiz sınırları içinde motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve skuter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP,