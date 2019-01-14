Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Öğrenci Servisinin Çarptığı Kişi Öldü

Gaziantep'te Öğrenci Servisinin Çarptığı Kişi Öldü

56 dakika önce

Gaziantep'te öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Öğrenci Servisinin Çarptığı Kişi Öldü, System.String[]
Gaziantep'te öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Dönmez idaresindeki 27 S 0987 plakalı öğrenci servisi, Seyrantepe Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 65102 Nolu Sokak'ta bekleyen Hasan Kaplan'a (58) çarptı.

Aracın altında yaklaşık 10 metre sürüklenerek ağır yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Hasan Kaplan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaza sonrası sürücü Dönmez, polis tarafından gözaltına alındı.

Hasan Kaplan'ın torununu okula bıraktığı ve evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Seyrantepe Mahallesi, Hasan Kaplan, Gaziantep, Güncel
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