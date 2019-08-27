Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te pamuk hasadı
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Gaziantep'te pamuk hasadı

35 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde "beyaz altın" olarak da bilinen pamuğun hasadına başlandı.

Gaziantep'te pamuk hasadı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde "beyaz altın" olarak da bilinen pamuğun hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ÇUKOBİRLİK'in bir kilogram kütlü pamuk fiyatını 4 lira 60 kuruş olarak açıkladığına ve alım yaptığına değinerek, bu sene de geçen seneye yakın bir fiyat açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Altun, ilçedeki pamuk üretimine işaret ederek, "İlçede yaklaşık 40 bin dönüm pamuk ekili alanda başlanan pamuk hasadında, üretici bir dönümden 400 ile 450 kilogram verim alıyor." dedi.

Altun, çiftçinin girdi maliyetleri nedeniyle kütlü pamuk fiyatını geçen yılki rakama yakın beklediklerini ifade etti.

Esentepe Mahallesi'nde 55 dönüm tarlasında pamuk toplayan üreticilerden Hüseyin Mandallı da ilçedeki birçok üretici gibi kendilerinin de hasada başladığını kaydetti.

Hasan Altun, Gaziantep, Araban, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:40 Kaynak: AA
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