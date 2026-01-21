Gaziantep'te Park Halindeki Araçta Yangın

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de park halindeki M.K'ye ait 79 AAB 192 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.