Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor - Son Dakika

GAZİANTEP Valiliği tarafından, ellerindeki meyve ve sebzeyi kapanma döneminde satamayan pazarcılara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla, satın alınan 100 ton meyve ve sebze vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi ve ürünlerini satamayıp ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan pazarcılara destek verilmesi için ellerinde bulunan 100 ton sebze ve meyvenin satın alınması projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında pazarcılar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edilerek, özellikle ürünlerini satamamış olan pazarcılardan 100 ton meyve ve sebze satın alınıp, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla paketlenerek, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve aşevlerine gönderildi.