Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

15.05.2022 19:02

- Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Gaziantep'te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

- Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan yoğun sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan sağanak yağış ile dolu nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saat yoğun olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer ararken, pek çok yerde sokaklar göle döndü. Gaziantep Havalimanı civarında etkili olan yoğun dolu yağışı bembeyaz bir örtü oluşturken, hava trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi. Sağanak ve dolu nedeniyle trafikteki sürücüler ile yayalar de zor anlar yaşadı.

Kentte yağmur ve dolunun aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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