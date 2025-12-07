Gaziantep\'te Satranç Şampiyonası Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "2025 Türkiye Satranç Şampiyonası" ve "Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası", Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başladı.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Gaziantep'in satranca gösterdiği önemin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Apaydın, "Türkiye Şampiyonası ile Türk dünyası, aynı salonda turnuva oynuyor. Bu, çok önemli bir konsept. Türk satrancı artık dünya satrancında belirleyici olma yolunda ilerliyor. Bu organizasyonlar büyüyerek daha büyük turnuvalara dönüşüyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'i eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat alanlarında öncü bir şehir yapma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, sporcular ve aileleri katıldı.

Şampiyonalar hakkında

Türkiye Satranç Şampiyonası'nda genel kategoride 26 sporcu, 14 Aralık'a kadar sürecek müsabakalarda mücadele edecek.

Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası'nda ise Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan sporcular yer alacak.