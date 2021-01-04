Son dakika haberleri... GAZİANTEP - Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki evine gelen fabrika işçisi baba Mehmet Bağdatlı, eşi Rabia ile 2 aylık oğlu Hayri Hanifi Bağdatlı'nın hareketsiz yattıklarını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

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