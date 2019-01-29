Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sokak Hayvanları İçin Yardım Kampanyası

Gaziantep'te Sokak Hayvanları İçin Yardım Kampanyası

50 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) iş birliğiyle sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Gaziantep'te Sokak Hayvanları İçin Yardım Kampanyası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) iş birliğiyle sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep'te son yılların en soğuk kışının yaşandığı, olumsuz hava koşullarının özellikle sokakta ve kırsalda yaşamak zorunda kalan hayvanları ve yavrularını hayati risk teşkil edecek şekilde etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, çetin kış şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının korunması, yaşatılması ve bu konuda sosyal sorumluluk bilincinin arttırılması amacıyla "Üşüyen Yüreklere El Uzatalım, Soğuk Kış Günlerinde Onları Unutmayalım" adıyla yardım kampanyası başlatıldığı, bu kapsamda toplanması planlanan malzemelerin beslenme noktalarında kullanılacağı belirtildi.

GTB'nin üyelerine yönelik çalışmaların yanı sıra kentte sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde de etkin bir biçimde yer almaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda bakıma muhtaç ve yaralı sokak hayvanlarının tedavisine yönelik gönüllü faaliyetlerde bulunan CAHİDE ile iş birliğine giderek, sokak hayvanlarının daha sıcak ve daha rahat bir ortamda kışı geçirmeleri için yardım kampanyası başlattık. Yardım kampanyasını kış mevsimi boyunca devam ettirmeyi planlamaktayız. Kampanya çerçevesinde gönüllüler tarafından bağışlanacak kedi-köpek mamaları ile kulübe, plastik palet, halı ve battaniyeden oluşacak yardım malzemeleri CAHİDE Derneğine teslim edilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Güncel
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