Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı - Son Dakika

Gaziantep'te toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında virüs şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi engellemek amacıyla entegre hale getirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki bir belediye otobüsünde düzenlenen tanıtımda, koronavirüsle mücadele kapsamında artık yeni bir döneme geçtiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında HES ile Gaziantep Kart'ın birbiriyle entegre edildiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Koronavirüsle ilgili hastanede tedavi olanlar, evde karantinada olanlar ve bunlarla temaslı olup 14 gün boyunca izlenen şahıslar var. Özellikle temaslıların kendisini iyi hissettiği için bazen az da olsa çarşıya çıktıklarını, toplu taşıma kullandıklarını ve kısaca hayatın içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Bunun için çeşitli denetim mekanizmaları var. Bu yeni dönemle birlikte toplu taşıma kullanmak tamamen sıfırlanmış olacak."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çalışmanın Türkiye genelinde ilk kez şehirlerinde hayata geçirildiğini, bu yüzden kentin bir rol model olacağını ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmanın kent için önemli bir misyon üstleneceğini belirten Şahin, "Bu uygulamayı kısa zamanda hayata geçirebilmemizin en önemli nedeni, bir süredir Akıllı Kent uygulamaları kapsamında alt yapı çalışmalarında önemli bir yol kat etmemizdi. O yüzden emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sistem nasıl çalışıyor

Kent genelindeki toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen herkesin Gaziantep Kart'a sahip olması gerekiyor. İçerisine yüklenen bakiye veya cep telefonu uygulaması üzerinden kredi kartıyla ödeme yapmaya imkan sağlayan kart, toplu taşıma araçlarına binişte cihaza okutuluyor.

Yeni dönemle birlikte 17 Ekim'e kadar Gaziantep Kart uygulaması sahip herkes, HES uygulamasını kartıyla eşleştirmesi gerekiyor. Bu süre zarfından eşleştirmeyi yapmayan vatandaşlar, biniş süresince sürekli olarak cihazlar tarafından uyarılacak, 17 Ekim sonrasında da kartı iptal edilecek.

Eşleştirmeyle birlikte Kovid-19 şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi sırasında kartını okuttuklarında, "Toplu taşıma kullanımınız geçici olarak durdurulmuştur" anonsuyla tramvay veya otobüse binişi engeleniyor.