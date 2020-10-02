Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı

Gaziantep'te toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında virüs şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi engellemek amacıyla entegre...

Gaziantep'te toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında virüs şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi engellemek amacıyla entegre hale getirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki bir belediye otobüsünde düzenlenen tanıtımda, koronavirüsle mücadele kapsamında artık yeni bir döneme geçtiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında HES ile Gaziantep Kart'ın birbiriyle entegre edildiğini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Koronavirüsle ilgili hastanede tedavi olanlar, evde karantinada olanlar ve bunlarla temaslı olup 14 gün boyunca izlenen şahıslar var. Özellikle temaslıların kendisini iyi hissettiği için bazen az da olsa çarşıya çıktıklarını, toplu taşıma kullandıklarını ve kısaca hayatın içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Bunun için çeşitli denetim mekanizmaları var. Bu yeni dönemle birlikte toplu taşıma kullanmak tamamen sıfırlanmış olacak."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çalışmanın Türkiye genelinde ilk kez şehirlerinde hayata geçirildiğini, bu yüzden kentin bir rol model olacağını ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmanın kent için önemli bir misyon üstleneceğini belirten Şahin, "Bu uygulamayı kısa zamanda hayata geçirebilmemizin en önemli nedeni, bir süredir Akıllı Kent uygulamaları kapsamında alt yapı çalışmalarında önemli bir yol kat etmemizdi. O yüzden emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sistem nasıl çalışıyor

Kent genelindeki toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen herkesin Gaziantep Kart'a sahip olması gerekiyor. İçerisine yüklenen bakiye veya cep telefonu uygulaması üzerinden kredi kartıyla ödeme yapmaya imkan sağlayan kart, toplu taşıma araçlarına binişte cihaza okutuluyor.

Yeni dönemle birlikte 17 Ekim'e kadar Gaziantep Kart uygulaması sahip herkes, HES uygulamasını kartıyla eşleştirmesi gerekiyor. Bu süre zarfından eşleştirmeyi yapmayan vatandaşlar, biniş süresince sürekli olarak cihazlar tarafından uyarılacak, 17 Ekim sonrasında da kartı iptal edilecek.

Eşleştirmeyle birlikte Kovid-19 şüphelisi, karantinadakiler ve temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına girişi sırasında kartını okuttuklarında, "Toplu taşıma kullanımınız geçici olarak durdurulmuştur" anonsuyla tramvay veya otobüse binişi engeleniyor.

Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı
Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı
Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı
Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı

Hayat Eve Sığar, Toplu Taşıma, Gaziantep, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu         
19:28
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi         
18:42
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü         
17:16
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:01:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei