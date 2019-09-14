Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Hacıali Öztürk Mahallesi Vatan Caddesinde meydana gelen kazada, Mahir Yoldaş (21) idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile çarptı.


Kazada, ağır yaralanan Yoldaş, 112 Acil Servis ekiplerince önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne ardından Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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