Gaziantep'te traktör kazası: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Gaziantep'te traktör kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

02.06.2023 21:51

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. E.U. yönetimindeki 27 SB 807 plakalı traktör İslahiye ilçesi Kale Mahallesi'nde şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsü ile araçtaki H.K. (45) ve A.Y'nin (67) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İslahiye ilçesi Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Emin Özer, 27 SB 827 plakalı traktör ile eczaneye ilaç almaya gitti. Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan bir eczaneden ilaç alan Üzer, evine geri dönerken yol kenarında 67 yaşındaki Ayşe Yıldız, kızı 45 yaşındaki Hacer Karaca ile 7 yaşındaki Ökkeş Karaca'yı görünce durdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bağda üzüm yaprağı toplayan ve işlerinin bitmesinin ardından evine dönen Ayşe Yıldız ile kızı ve torununu da traktöre alan Emin Üzer, bir süre sonra virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörden 7 yaşındaki Ökkeş Karaca atlayarak kurtulmayı başarırken, sürücü ile aynı traktörde bulunan anne ve ile kızı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ökkeş Karaca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, devrilen traktör ise vinç yardımıyla çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden Ayşe Yıldız'ın da Kaleobası Mahallesi'nde yaşadığı, Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan kızı ve torununun da misafirliğe geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te traktör kazası: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
23:36 PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor
23:31 PSG, Haziran'da zemheriyi yaşıyor! Messi'den sonra bir dünya yıldızı daha ayrıldı
23:32 Okul müdürü, çocuk istismarını savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildi
23:27 Mezuniyet töreninde protesto: Çocuk istismarını destekleyen paylaşım yapan okul müdürüne sırtlarını döndüler
23:27 Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı
23:26 Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı
23:12 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
23:08 Mücadele nefes kesti! Kadınlar Ligi'nde şampiyon belli oldu
22:59 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı
22:58 "Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" demişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 00:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te traktör kazası: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement