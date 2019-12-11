Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türk Halk Müziği Topluluğu Kurtuluş Destanı Konseri" düzenlendi.



Onat Kutlar Konferans Salonu'nda verilen konserde, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, türküler seslendirdi.

Her yaştan izleyicinin yer aldığı etkinlikte, müzik şöleni yaşandı.

Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın da katıldığı etkinlikte, Sanat Yönetmeni Yaşar Seçkin öncülüğünde "Bir sandığım vardı", "Bir fırtına tuttu bizi", "Eledim eledim" ve "Ayağına giymiş sedef nalini" gibi türküler söylendi.

Müzikle eş zamanlı olarak halk oyunları ekibi de performans sergiledi.