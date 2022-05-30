GAZİANTEP'TE, 'ULUSLARARASI COVİD' KONFERANSI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, 'ULUSLARARASI COVİD' KONFERANSI

30.05.2022 15:42

GAZİANTEP'te ABD Küresel Sağlık Araştırması Yönetimi ve Çözümler Birimi, Gaziantep Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nebraska Üniversitesi işbirliğinde, 22 farklı ülkeden 95 bilim insanının katıldığı 'Uluslar arası Covid-19 Konferansı' gerçekleştirildi.

GAZİANTEP'te ABD Küresel Sağlık Araştırması Yönetimi ve Çözümler Birimi, Gaziantep Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nebraska Üniversitesi işbirliğinde, 22 farklı ülkeden 95 bilim insanının katıldığı 'Uluslar arası Covid-19 Konferansı' gerçekleştirildi.

22 farklı ülkeden 95 bilim insanının katılımı gerçekleştirilen 'Uluslar arası Covid-19 Konferansı' Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Mavera Kongre merkezinde gerçekleştirildi. Üç gün sürecek olan kongrede Covid-19 pandemisinin küresel boyutta sağlık, ekonomi ve sosyal alanda oluşturduğu etkileri ve ilerleyen dönemlerde olası pandemi durumlarında alınması gereken tedbirler ele alındı. Gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 3 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerine dikkat çekildi. Toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr.Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo ve 22 ülkeden 95 bilim insanı katıldı.

BALAT YAŞANACAK PANDEMİ SÜREÇLERİNE KARŞI YOL HARİTAMIZI ÇİZİYORUZ

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, pandemi konusunda kapsam ve katılımı ile en büyük konferansın Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirildiğini söyledi.Toplantıya katılan bilim insanları ile Covid-19 pandemisinin tüm detayları ile ele alınacağını belirten Balat, Bugün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Üç günlük süre içinde Covid-19 pandemisini, pandeminin küresel etkilerini, ekonomiye etkilerini, halk sağlığına etkilerini çok yönlü her boyutu ile tartışacağımız önemli bir toplantıya Gaziantep Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Toplantıya 22 farklı ülkeden 95 uluslar arası konuşmacımız katılıyor. Yine ülkemizden alanında liderlik yapan çok değerli bilim insanları katılıyor. Hep birlikte Covid-19 pandemisini ve gelecekte olası pandemilerde nelerle karşılaşabileceğimizi ve nasıl organize olabileceğimizi her yönüyle tartışacağımız çok önemli bir toplantı dedi.

HAMMAD KONGREDEN ÖNEMLİ ÇIKTILAR ELDE EDECEĞİZ

Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, 'Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değildir' parolası ile bu yola çıktıklarını ve kongreden önemli çıktılar elde edileceğini söyledi.Kongrenin geniş katılımlı olması ile pandeminin her alandaki etkilerine dikkat çekileceğini belirten Hammad, Konferansımız Mena bölgesinde yaşanan Covid-19 sürecinde ve çıkarılan öğrenilen dersler hakkında yapılacak çalışmaları içermektedir. Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değildir parolasıyla bu yola çıktık. Çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiriliyor bu alanda. 20'den fazla ülkeden 150'ye yakın katılımcı ile konferansımız gerçekleşiyor diye konuştu.

DUBAYBO KONGREMİZ PANDEMİLERE KARŞI YOL HARİTASI ÇİZECEK

Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo Gaziantep Üniversitesi'nin pandemi süreciyle ilgili bir yol haritası çizeceğini ve gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantının bir ilk olduğunu söyledi. Yaşanılan Covid-19 pandemisinin etkilerinin her alanda ele alınarak ulusal ve uluslar arası alanda yaşanılması olası yeni pandemilere karşı yol haritalarının belirleneceğini aktaran Dubaybo, Gaziantep Üniversitesi'nde bu alanda son üç yılda gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantımız. Gaziantep Üniversitesi bu süreçte tabi ki mülteci sağlığıyla alakalı öncü olabilecek çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikte de Gaziantep Üniversitesi pandemi süreciyle ilgili bir yol haritası çizecek. Gelecek pandemiler konusunda da bir kazanım sağlanacak. Bu kongreyi eşsiz kılan şey Covid-19 pandemisinin tüm kapsamlarıyla ele alınmasıdır. Enfeksiyondan tutun da halk sağlığına ve mental sağlığa kadar birçok farklı kapsamda bu kongre Covid-19'un etkileri ve sonuçlarını ele almaktadır. Bu kongrenin bir çıktısı olarak da gelecekte yaşanılması olası uluslar ve uluslar arası düzeyde pandemilerde bir yol haritası belirlenecektir ifadelerinde bulundu.

GAZİANTEP'TE, 'ULUSLARARASI COVİD' KONFERANSI
GAZİANTEP'TE, 'ULUSLARARASI COVİD' KONFERANSI
GAZİANTEP'TE, 'ULUSLARARASI COVİD' KONFERANSI
GAZİANTEP'TE, 'ULUSLARARASI COVİD' KONFERANSI

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Kaynak: DHA

Gaziantep Üniversitesi, Koronavirüs, Gaziantep, Kongre, Güncel, Son Dakika

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