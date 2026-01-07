Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonları: 612 Kilo Ele Geçirildi

Gaziantep'te 2025 yılında yapılan narkotik operasyonlarında 612 kilo uyuşturucu madde, 2 bin 153 kök kenevir ve 7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 bin 161 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapılarak çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 612 kilo uyuşturucu madde, 2 bin 153 kök kenevir ve 7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 16 bin 916 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak 2 bin 161 şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP