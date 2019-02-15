Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

59 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yukarıbayır ve Cemal Gürsel mahallelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Söz konusu yerlerde yapılan aramada 47 gram esrar, 372 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 14 gram eroin ve 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:12 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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