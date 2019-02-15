Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yukarıbayır ve Cemal Gürsel
mahallelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Söz
konusu yerlerde yapılan aramada 47 gram esrar, 372 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 14 gram eroin ve 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.