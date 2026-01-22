Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

22.01.2026 10:59
Gaziantep, yarıyıl tatilinde tarihi çarşıları ve gastronomisi ile ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Gaziantep'in asırlık çarşılarında yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Yılın her döneminde olduğu gibi yarıyıl tatilinde en çok ziyaret edilen şehirlerden biri de gastronomi, kültür, turizm ve tarih kenti Gaziantep oldu. Tarihi mekanları, müzeleri ve gastronomisiyle önemli turizm merkezlerinden olan ve her dönem ziyaretçileri eksik olmayan Gaziantep'te, yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen kente yarıyıl tatilini geçirmek için gelen ziyaretçiler, tarihi çarşıları gezmenin keyfini yaşıyor.

Tarih, kültür ve gastronominin merkezi

Ocak ayında hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte günübirlik gezi yapan ve konaklayan turistler, tarihi çarşılarda gezip hediyelik eşya satın aldı. Tarihi dokusu korunan 500 yılık Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere konak, han, hamam ve camileri ve bedestenleri de ziyaret eden misafirler, yarıyıl tatili yoğunluğu nedeniyle şehir merkezinde uzun süren gezilerinin ardından Antep fıstığı, baklava ve katmerin tadına bakıp restoranlarda yöresel lezzetleri deneyimledi.

"Bakırcılar Çarşısı, kale ve müzeler kesinlikle görülmesi gereken mekanlar"

Yarıyıl tatili nedeniyle Gaziantep'in tarihi çarşılarını gezdiğini belirten ziyaretçilerden Ercan Meşale, "Yarın yıl tatilini çocuğumla birlikte değerlendirmek istedim. Gaziantep'in tarihi yerlerini gezdirmek istedim. Bakırcılar Çarşısı, kale ve müzeler kesinlikle görülmesi mekanlardır. Aileler çocuklarını bu yarıyıl tatilinde evde oturtmasınlar. Bu tarz tarihi yerleri gezdirsinler. Gaziantep'in belki onlarca belki yüzlerce önemli yerleri var. Gaziantep'e uğrayan herkesin mutlaka yolu tarihi mekanlardan geçiyor" dedi.

"Gaziantep, gerek yemekleri gerek kültürü açısından çok özel"

Ailesiyle birlikte Sinop'tan Gaziantep'e geldiğini belirten Ahmet Boyacı ise "Okullar tatil olduğundan annem de Gaziantepli olduğu için memleketimize geldik. Kış ayına denk geldi ama kış ayında bile Gaziantep'imizde gerçekten çok güzel güzellikler var. Gaziantep, gerek yemekleri ve gerek kültürü açısından gerçekten çok sevdiğim bir memleket. Ayrıca yemeklerini çok seviyorum. Çok baharatlı yemekleri var. Bakırcılar Çarşısı'nda güzel ürünler var. Gaziantep çok sevdiğimiz bir şehir" ifadelerini kullandı.

"Yarıyıl tatilini dört gözle bekledik"

Tarihi Bakırcılar Çarşı esnafından Hümeyra Durmaz ise "Yarıyıl tatilini dört gözle bekledik. Havalar çok soğuk ve bu kış bayağı zorlu geçiyor. Ama çok şükür yine de birçok ilden gelen insanlar var. Gaziantep çok tanındı. Gaziantep gastronomi şehri ve bu yüzden de Gaziantep'i merak edip gelenler Bakırcılar Çarşısı'na mutlaka uğruyor. Biz de çok şükür güzel kazançlar sağlıyoruz. İnsanlarla tanışıyoruz ve güzel sohbetler ediyoruz. İnsanlar Gaziantep'i bayağı seviyor. Çünkü Gaziantep çok güzel bir şehir. Sanatsal olarak, tarih olarak çok güzel. Lezzetlerimiz de bir başka güzel. Biz de bununla birlikte mutlu oluyoruz. Çarşımız kalabalık oldukça ve insanları çarşımızda gördükçe biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

