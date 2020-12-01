GAZİANTEP - "Taziye evi", immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi - Son Dakika

GAZİANTEP - "Taziye evi", immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi

01.12.2020 13:33

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesine ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesisi, immün plazma bağışı çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesine ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesisi, immün plazma bağışı çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Şehitkamil Belediyesi, Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan 139 No'lu sosyal tesisi, immün plazma çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Türk Kızılayın hizmetine verdi.

İmmün plazma bağışı merkezine dönüştürülen tesiste bağışlar alınmaya başlandı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu sosyal tesisi ziyaret ederek bağışçılarla görüştü ve onlara teşekkür etti.

Kaymakam Kalaylı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üretilmeyen tek ilacın kan ve immün plazma olduğunu, vatandaşların bağışlarıyla bu ihtiyacın giderildiğini dile getirdi.

Kalaylı, Türk Kızılay Kan Merkezinin yoğun olduğunu ve artan talepler üzerine yer ihtiyacı oluştuğunu, Gaziantep Valisi Davut Gül himayelerinde yapılan protokolle Şehitkamil Belediyesinin salgın dolayısıyla kullanılmayan taziye evini tahsis ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu an yoğun bakımda immün plazma tedavisi olan hastalarımız var. Hekimlerimizin uygun gördüğü hastalarımıza uygulanıyor bu tedavi. Dolayısıyla bu hastalığı geçirmiş ve üzerinden 28 gün geçmiş vatandaşlarımız bu bağışta bulunabiliyorlar. Hatta vatandaşlarımız belirli aralıklarla bağışta bulunabiliyor. Başvuru yapmak ve randevu almak da çok kolay. Kovid-19'u yenmiş vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Yoğun bakımda bekleyen bir hastamıza umut olabilirler. Bu mücadelede can siperane çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu da sosyal tesislerin milletin malı olduğunu, salgın nedeniyle faaliyet göstermeyen tesisi immün plazma bağışları için tahsis ettiklerini bildirdi.

Tüm hemşehrilerini, immün plazma ve kan bağışı konusunda hassas olmaya davet eden Fadıloğlu, Kovid-19'u atlatanların bir kaç kere bağış yaparak başkalarına destek olabileceğini vurguladı.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da bir immün plazma bağışının 2 ya da 3 hastaya verilebildiğine işaret ederek, '1 plazma 3 can' mantığıyla herkesin bağışta bulunması gerektiğini vurguladı.

GAZİANTEP - Taziye evi , immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi
GAZİANTEP - Taziye evi , immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi
GAZİANTEP - Taziye evi , immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi
GAZİANTEP - Taziye evi , immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi

Ömer Kalaylı, Şehitkamil, Gaziantep, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 'Taziye evi', immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi - Son Dakika


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