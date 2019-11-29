Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N, O.G.U, A.B. ve S.K. tutuklandı, 7 zanlı ise serbest bırakıldı.

Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:53 Kaynak: AA
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