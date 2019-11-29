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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
6 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:53 Kaynak: AA
Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N, O.G.U, A.B. ve S.K. tutuklandı, 7 zanlı ise serbest bırakıldı.
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