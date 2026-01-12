Gaziantep'ten 14 bin fidan dağıtımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda 14 bin sertifikalı fidanı yüzde 50 hibeyle dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda 2026 yılı Ocak Dönem Toplantısı'nın 1'inci birleşimi yapıldı. Yapılan birleşimde çiftçiye yeni destek çıktı, denetim komisyonu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yılı kutlayarak, tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

Konuşmanın ardından meclisin devamında görev yapacak Denetim Komisyonu belirlendi. Gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılan seçimde meclis üyelerinden Mustafa Durmuş, Mehmet Çelik, Ersin Atar, Cuma Kaymakçı ve Atilla Sarıkaya komisyona seçildi.

Görüşülen maddeler kapsamında 2025 yılında Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde üretilen 5 bin Antep fıstığı, 5 bin bağ üzümü ve 4 bin nar fidanı olmak üzere toplamda 14 bin sertifikalı fidanın yüzde 50 hibeyle dağıtılması kararı alındı.

Başkan Fatma Şahin ve Genel Sekreter Sezer Cihan, toplantıda 350 dönümlük alana kurulacak 150 dönüm genişleme alanına sahip, soğuk hava depolu, QR kod sistemli, yapay zeka destekli, ürünün takibini kolaylaştıracak yeni sebze hali hakkında bilgiler aktardı.