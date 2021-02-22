Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Gaziantep'ten kısa kısa

22.02.2021 17:07
Gaziantep'ten kısa kısa, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kaplan Holding iş birliğinde engelli bireylere akülü sandalye ve medikal malzeme dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kaplan Holding iş birliğinde engelli bireylere akülü sandalye ve medikal malzeme dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 akülü tekerlekli sandalye, 35 yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 16 beyaz baston, 15 akıllı( konuşan) saat, 3 çocuk tekerlekli sandalye ve 3 özel tertibatlı sandalye verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, paylaşmanın önemini bilen medeniyetten geldiklerini, Gaziantep modelinin de bu anlayışla hayata geçirildiğini vurguladı.

Gaziantep modelinin kardeşlik modeli olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu modelle birlikte biz insani değerlerimizi büyütüyoruz. Bizi biz yapan değerlerin ne kadar önemli olduğunu gençlerimize anlatıyoruz. Yaşama dokunuyoruz. Bir evladımızın ihtiyacını gideriyoruz. Bir anne, babayı rahatlatıyoruz. Doğan her insanın ihtiyaçlarını gidermek durumundayız. Geçmiş dönemimizde engelli bireylerin hukuksal bir altlığı bile yoktu. Büyük bir mesai harcayıp engellileri topluma adapte etmek amacıyla çalışmalar hayata geçirdik. Hukuki düzenlemeler de çok önemliydi. Bunları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devreye soktuk. Ancak engellinin önündeki engeli kaldıran devlette sosyal devlet anlayışından söz edebiliriz. Sağlık engeli, ulaşılabilirlik başlıkları da önemli bir diğer başlıklar arasında yer alıyor. Bunları Akıllı Şehir projesi kapsamında mümkün kıldık. Bu yardım projesinde de bizimle birlikte hareket ederek destek olduğu için Kaplan Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum."

Şehitkamil Belediyesinden "Merhaba Bebek" projesi

Şehitkamil Belediyesi "Merhaba Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebekler için puset ve eğitim kitapçığı hediye etti.

Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde "Merhaba Bebek" projesinin protokolü imzalandı.

Yeni doğan bebekleri için nüfus cüzdanı çıkarmak için Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğüne giden aileler, belediye tarafından kurulan stanttan hediyelerini alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyecilik hizmetinin doğumdan ölüme hizmet demek olduğunu ifade etti.

Nüfus cüzdanı çıkartmaya gelen ailelere hediyelerinin verileceğini belirten Fadıloğlu, "Bizim arkadaşlarımız da günlük burada yeni doğan bebeklerimize nüfus cüzdanı çıkarıldığı anda kardeşlerimize hediyeleri takdim ediyorlar. Bugün biz de çalışmayı yerinde görelim dedik. Sağ olsun hem Müdürümüze hem ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bugün, hediyelerini elimizle takdim ettiğimiz kardeşlerimizin bebeklerinin, vatana ve millete hayırlı, sağlıklı evlatlar olarak yetişmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin İnce'den GAÜN'e ziyaret

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, göreve yeni atanan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Arif Özaydın'ı ziyaret etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, üniversite-sektör iş birliğine vurgu yaptığı konuşmasında, Gaziantep ayakkabı ve terlik sektörünün istihdam açısından şehrimizin dinamiği konumunda olduğunu belirterek, ayakkabı ve terlik imalatçılarına şehrimize verdikleri bu büyük hizmetten dolayı teşekkür etti.

Üniversite-sektör iş birliğini vurgulayan Özaydın, ayakkabı terlik sektörünün istihdam açısından önemine değindi.

Üniversite olarak sektörün ihtiyacına yönelik kalifiye personel yetiştirdiklerini ifade eden Özaydın, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun öğrencilere verdikleri desteklerin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

İnce de Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile güzel projelere imza attıklarını, öğrencilere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil, Gaziantep, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika


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