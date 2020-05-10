Gaziantep Valisi Gül'den şehit annesine ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen "Cennet Anneleri" projesi kapsamında Şehit Ali Tatar'ın annesi Hatice Tatar ile 116 yaşındaki Güllü Demir'i ziyaret etti.

Gül, yazılı açıklamasında, annelerle bir araya gelerek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ziyaretlerin sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilerek gerçekleştirildiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Cennet Anneleri' projesi kapsamında Gaziantep'teki 100 yaş ve üzeri 140 annemiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tarafından ziyaret ediliyor. Bizler de bu annelerimizden biri olan Güllü teyzeyi ve en kıymetli annelerimizden şehit annemiz Hatice teyzeyi sosyal mesafeye dikkat ederek ziyaret ettik. Bütün annelerimiz çok kıymetlidir ama aziz şehitlerimizin anneleri en kıymetlilerdir. Allah şehitlerimizle cennetinde buluştursun."