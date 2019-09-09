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Gaziantep Valisi Gül Nizip'te

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesindeki boşaltılan geçici barınma merkezinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Gül Nizip'te, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesindeki boşaltılan geçici barınma merkezinde incelemelerde bulundu.

Bir süre önce alınan kararla kapatılan geçici barınma merkezine gelen Vali Gül'ü, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı karşıladı.

Burada boşaltılan bina ve konteynerleri gezen Vali Gül, alanın ve içerisindeki tesislerin nasıl değerlendirebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Gül, buradaki incelemelerin ardından ilçe merkezine geçerek taziye ziyaretlerinde bulundu.

Mehmet Sarı, Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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