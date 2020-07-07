Gaziantep ve Kilis'te 3 kilo 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep ve Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları A.Y'nin Şahinbey ile Musabeyli ilçelerinde uyuşturucu imal ettiğini belirledi.

Ekiplerce iki adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 635 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile çeşitli aletler ele geçirildi.

Şüpheli A.Y. gözaltına alındı.