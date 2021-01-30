Gaziantepli ayakkabıcılardan 2020'de 101 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Gaziantepli ayakkabıcılardan 2020'de 101 milyon dolarlık ihracat

30.01.2021 11:31
Gaziantepli ayakkabıcılardan 2020'de 101 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki ayakkabı üreticileri, geçen yıl ihracatı gerçekleştirilen yaklaşık 106 milyon ayakkabı ve terlikten 101 milyon dolar döviz elde etti.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki ayakkabı üreticileri, geçen yıl ihracatı gerçekleştirilen yaklaşık 106 milyon ayakkabı ve terlikten 101 milyon dolar döviz elde etti.

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, AA muhabirine, ayakkabı ve terlik üreticisi kentin Türkiye'nin bu alandaki ihracatında önemli bir yerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin ayakkabı ve terlik ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini Gaziantep'in üstlendiğini belirten İnce, "Gaziantep'in 2019'da ayakkabı ve terlik sektöründe ihracatı 124 milyon dolara çıkmıştı. Bu kente büyük heyecan ve sevinç yaşatmıştı, sektöre büyük sinerji katmıştı. Fakat 2020'de tüm sektörlerdeki salgına bağlı küçülmeyle ihracattaki oranlarımız düştü. Geçen yılın son aylarındaki atağımızla 101 milyon dolarla kapattık." dedi.

Gaziantep'te üretilen ayakkabı ve terliğin en fazla Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"En fazla ihracatı Irak'a yapıyoruz. İhracatımızın ikinci sırasında Türk Cumhuriyetleri ve sonra Rusya geliyor. Gaziantep ayakkabı çeşitliliği bakımından şanslı bir şehir çünkü terlik, erkek, kadın ve spor kadın ayakkabısının tüm alt çeşitleri üretilmektedir. İhracatımızda ilk sırada terlik, ikinci sırada ise klasik ayakkabı geliyor. Kadın ayakkabı ve spor ayakkabıda da önemli ihracat yapıyoruz. Salgının oluşturduğu etkilerle yaklaşık 106 milyon çiftle 2020'yi kapatmış bulunuyoruz. İnşallah 2021 yılında 2020'yi hatırlamadan daha çok üreteceğiz, daha çok katma değer kazanacağız, daha çok kişiyi bu sektörde istihdam edeceğiz."

Gaziantepli ayakkabıcıların 2023 hedefi 500 milyon dolar

İnce, yürüttükleri çalışmalarla sektörün daha da gelişmesini sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, en büyük sıkıntılarının markalaşamamak olduğunu anlattı.

Kentteki yaklaşık 1200 üretici firmayla ortalama 35 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden İnce, "Gaziantep dinamik, genç ve üreten bir şehir. Sektördeki modaya, üretime yön veriyor ve fiyatları belirleyebiliyor. Yeni sezonu fuarla dünya ve Türkiye'ye kabullendiren bir şehir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023 hedeflerine hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Bunu da başaracak altyapıya, genç nüfusa sahibiz. 2023 yılına kadar ayakkabı sektöründe 500 milyon dolar hedef koyduk. Bu rakamı yakalayacağımızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, İhracat, Türkiye, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantepli ayakkabıcılardan 2020'de 101 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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