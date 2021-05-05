Gaziantepli Ayşegül'ün İHA ve SİHA'ları yakından görme hayali gerçek oldu - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, kentte yaşayan ve İHA/SİHA'ları yakından görmek isteyen 14 yaşındaki Ayşegül'ün hayalini gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik koordinesinde başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası kapsamında 14 yaşındaki Ayşegül İHA ve SİHA'ları yakından görmek istediğini söyledi.

Vali Davut Gül, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla iletilen talebinin ardından evinde ziyaret ettiği Ayşegül'e imkanlar dahilinde hayalini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Görüşmelerin ardından Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Ayşegül, Gaziantep'te bulunan Jandarma İHA Taktik Komutanlığına götürüldü.

Burada İHA ve SİHA'ları yakından görme fırsatı bulan Ayşegül, hayalini gerçekleştiren Vali Davut Gül ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Ağabeyinin asker olduğunu, hava araçlarına ilgisinin buradan geldiğini ifade eden Ayşegül, "İlk defa bir hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum, çok duygulandım. Buradaki abiler de benimle çok güzel ilgilendiler. Bu hayalimin izinden gidecek ve uçak mühendisi olmak için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.