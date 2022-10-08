Gaziantepli çiftçiler, ÇKS işlemlerinin e-Devlet'ten yapılmasından memnun

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtların e-Devlet üzerinden yapılabilir hale gelmesi Gaziantepli çiftçileri sevindirdi.

Çiftçiler, uzun süre uğraşarak yaptırmaya çalıştıkları ÇKS kayıtlarını tarlalarından ayrılmadan kısa süre içinde gerçekleştiriyor.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, değişikliğin sağladığı etkinliği ve çiftçiler üzerindeki memnuniyetini yerinde görmek için Şahinbey ilçesine bağlı Mülk Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Karayılan, AA muhabirine, daha önce ÇKS kaydının yapılabilmesi için çiftçilerin başvuru evrakını alıp muhtar azasına imzalattığını, belgenin muhtarın imzasının ardından ziraat odasına götürüldüğünü, oradaki işlemlerin ardından da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gidildiğini anlattı.

Çiftçilerin işlemlerinin tamamlanmasının yaklaşık 2 gün sürdüğünü dile getiren Karayılan, "Uygulama sayesinde hem maddi anlamda hem de zaman anlamında çok ciddi bir verimlilik elde edildi. Bütün çiftçilerimiz tarlasının başında, traktörünün başında ÇKS kayıtlarını bir dakika sürmeyecek şekilde gerçekleştirebiliyor. Hem bürokrasi azalmış oldu hem de dosya masraflarından kurtulmuş oldu. Bu uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizdeki çiftçimiz için bereketli olsun. Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Gaziantep'te 2 bin 500'ün üzerinde başvuru yapıldı

Türkiye genelinde 104 bin kişinin ÇKS değişikliklerini e-Devlet üzerinden yaptığını ifade eden Karayılan, "Gaziantep için şu anda 2 bin 500'ün üzerinde kayıt yapıldı. Tabii büyük bir rekor oldu. Çünkü bu sistem başlayalı henüz birkaç gün oldu. Yoğun bir ilgi oldu. Biz de çiftçimizin e-Devlet üzerinden yaptığı kaydı anında onaylıyoruz. Çiftçimiz arzu ettiği taktirde kendi cep telefonundan ÇKS belgesini alarak WhatsApp üzerinden istediği banka, kurum ve kuruluşa oradan da havalesini yaparak gönderebiliyor ve ÇKS belgesi de kendi cebinde oluyor. " dedi.

Çiftçiler uygulamadan memnun

Çiftçi Halil Alptekin, e-Devlet üzerinden ÇKS değişikliğini yaptığını belirterek, "Bu uygulama sayesinde artık muhtara, muhtarın azasına ve ziraat odasına gitmiyoruz. Hayvanlarımızı yaydığımız yerde veya mısırımızı biçtiğimiz yerde kaydımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Tarlasında ekim hazırlığı yapan çiftçi Mehmet Yılmaz da il müdürlüğü tarafından çiftçilere gönderilen bilgilendirme SMS'i ile yenilikten haberdar olduğunu söyledi.

ÇKS değişikliklerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesinin çok olumlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu uygulama bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Günümüz zaten yoğun geçiyor. Tarlada çalışmaktan fırsat bulamıyoruz. Bu sistem sayesinde şehre gitmekten kurtulduk. Ayrıca yakıt masrafından kurtuldum. Birkaç dakika içinde işimi e-Devlet üzerinden hallettim." dedi.

Mülk Mahallesi Muhtarı İsmet Kaya da uygulamanın çiftçilere kolaylık sağladığını belirterek, "Çiftçinin hem zamandan hem de maddi yönden kazancı oldu. Bu uygulama sayesinde çiftçilerimiz rahat bir şekilde kaydını yapabilecek." ifadelerini kullandı.