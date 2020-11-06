Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı - Son Dakika

Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı

06.11.2020 21:05
Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçında İzmir depremi sonrası enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda ile 3 yaşındaki Elif, unutulmadı.

Gaziantepli futbolculardan Beşiktaş maçında attıkları gol sonrası anlamlı sevinç.

Karşılaşmanın 44. dakikasında yıldız futbolcusu Kevin Mirallas ile 1-0 öne Antep temsilcisinde futbolcular golü Ayda ile Elif'e adadı.

Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı

GÜNLER SONRA KURTARILDILAR

Geçtiğimiz hafta, 30 Eylül Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif, 91 saat sonra ise 4 yaşındaki Ayda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı

Kevin Mirallas, Gaziantep, Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı - Son Dakika Spor


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