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Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek - Son Dakika

Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek

25.07.2021 10:23

2019'da kulübün kesik olan elektriklerinin geri gelmesi ve başkan Hasan Şahin'in hapse girmemesi için 486 bin liralık borcun 73 bin lirasına kefil olan teknik direktör Burak Şar, borç ödenmediği için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Silivri Cezaevi'nden korona gerekçesiyle çıkarılıp 36 gün izin verilen Şar, 30 Temmuz'da tekrar hapse girecek. Şar, şimdi kendisini hapisten kurtaracak bir mucize bekliyor.

Gaziantepspor'un borç yüzünden kesilmiş olan elektrikleri açılsın ve kulüp başkanı Hasin Şahin hapse girmesin diye kefil olan Burak Şar, yaşadığı dramı bir mektupla Hürriyet'e anlattı.

Şar'ın mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

"TESİSLERDE ELEKTRİK YOKTU"

"Gaziantepspor'da 2019'da teknik direktör olarak göreve başladım. Tesislerde elektrik yoktu ve kötü durumdaydı. Antrenmanlara zor şartlarda başladık. Sezon başladı, hep FiFA'dan, UEFA'dan cezalar geldi, para cezası, puan silme vs. Gene de yılmadan antrenmanlara, maçlara devam ettik. Bir gün kulüp müdürü tesise geldi, 'Hocam, başkanımız Hasan Şahin elektrik borcundan dolayı cezaevine girecek' dedi. Ben de 'Neden?' dedim, olayı anlattı. 'Celal Doğan Tesisleri'nin borcu' dedi.

Gaziantepspor'un elektrik borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, bir kez daha hapse girecek

"AVUTKATLAR TELEFONUMUZU AÇMADI"

486 bin lira büyük para' dedim. Sonra beraber elektrik idaresine gittik, 'Borcun 73 bin lirasına kefil olunursa başkanınız cezaevine girmez ve elektrikler de hemen açılır' dediler. Ben de 'Tamam' dedim, imzayı attım ve başkan cezaevine girmedi. Fakat birkaç ay elektrik gelmedi. Ben ve futbolcular çok zor günler geçirdik. Avukatları aradık, 'Elektrik neden gelmedi?' diye sormak istedik. Telefonlarımızı açmadılar. Ondan sonra devre arası takım ligden çekildi, herkes evine gitti.

"ANNEMİN MEZARINA GİDİP AĞLADIM"

Benim evime tebligat geldi Gaziantep'ten, 'Elektrik borcunu ödeyin' diye. Ben de avukatı aradım, 'Ben bilmem' dedi ve kapattı telefonu. Sonra beni karakoldan arayıp ifade vermeye çağırdılar. Avukatı aradım, 'Gidersen cezaevine girersin' dedi. Dondum kaldım! O arada annemi kaybettik, karakolu aradım, 'Annemin 7'sini, duasını yapalım, gelip teslim olacağım' dedim. 'Tamam' dediler. Ve rahmetlinin mezarına gittim, ağlayarak mezarı başında dertleştim.

"KELEPÇE TAKMAYIN"

Polisler beni Çağlayan Adliyesi'ne götürdü. Orada hemen bana kelepçe takıp cezaevi arabasına bindirdiler. O anı anlatmak çok zor. Sonra bir haber geldi, 'Evraklarını bekliyoruz' dediler arabadan indirdiler. Ellerimde kelepçeyle adliyeye imza atmaya götürdüler. Ben, 'Ne olur, kelepçe takmadan içeri gireyim' dedim. 'Yok' dediler ve iki polisle adliyeye girdik. Onca insan bana bakıyor, sanki 10 kişiyi öldürme suçlusu gibiydim, rezil oldum herkese ve aileme.

"36 GÜN İZİNLİ MAHKUMSUNUZ"

Oradan Silivri Cezaevi'ne götürdüler. 6 saat bir şey yemeden içmeden bekledik. Sonra parmak izleri alındı, resim çektiler. Ve biri geldi dedi ki; 'Covid olduğu için 36 gün izinli mahkumsunuz. 30 Temmuz 2021'de teslim olacaksınız.' Yaşadıklarımı Allah kimsenin başına vermesin. Suçsuz yere 3 ay cezaevinde yatacağım."

"FUTBOL CAMİASINDAN KİMSE ARAMADI"

Burak Şar, durumunu bilmelerine rağmen; üyesi olduğu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Futbol Federasyonu'ndan kimsenin kendisini aramadığını söyledi. Şar, "Eski başkan Hasan Şahin neden borcu ödemiyor?" sorumuz üzerine, "Başkanın parası olsa öderdi" cevabını verdi. Cezaevine girmesi durumunda teknik adamlık kariyerinin biteceğini belirten Şar, "Hapse girmiş bir antrenörle kim çalışmak ister?" ifadesini kullandı.

Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek

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Son Dakika Spor Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek - Son Dakika Spor


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