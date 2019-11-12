Gaziemir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyeye bağlı Gazi Bel Şirketi'nde haksız şekilde bir kişinin işten çıkarıldığı ve sendika değiştirmeleri için işçilere baskı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Gaziemir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye bağlı Gazi Bel Şirketi'nde görev yapan bir çalışanın, rapor bitiş tarihinden itibaren kullanmak üzere izin istediği, bu talebi uygun bulunmayınca da hakaretlerde bulunduğu, bunun çalışanlar tarafından tutanak altına alındığı kaydedildi.

Çalışanın disiplin kuruluna sevk edildiği, Belediye İş Sendikası Temsilcisinin de oyuyla ceza aldığı öne sürülen açıklamada, "Sözlü ve yazılı uyarı alan, çalışmamayı alışkanlık haline getiren bu işçi personelin, amirine yaptığı hakaretin sabit olduğu ve söz konusu küfürlerin muhatabının kadın bir çalışan olduğunu öğrenen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Belediyenin başı ve atamaya yetkili tek amiri olması sıfatıyla bu yetkisini işçinin iş akdini feshederek kullanmıştır. Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldiği günden bu yana kadına yönelik her türlü sözel ve fiziksel şiddete karşı olduğunu beyan etmişken bu olayı geçiştirerek kapatmak gibi kolaycı bir yaklaşımı benimsememiştir." denildi.

Çalışanlara sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapılmadığı savunulan açıklamada, "İşçilerimizin büyük çoğunluğu kendi iradeleriyle sendikalarını değiştirme kararı almışlardır. Belediyemizde çalışan 584 işçinin 554'ü tercihini DİSK Genel İş'ten yana kullanmıştır. Bugün, hiçbir doğru yanı bulunmayan bu açıklamaların kamuoyunun algısını yönetmeye yönelik olduğu ve başka amaçlara hizmet ettiği açıktır." ifadelerine yer verildi.

Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası üyesi bir grup işçi, bugün Gaziemir Belediyesi önüne yürüyüp ve oturma eylemi yapmıştı. Belediye Başkanı Halil Arda'nın işçilere baskı uygulayarak sendika değiştirmelerini istediği, sendikanın 7 yıllık üyesi bir çalışanın da sadece bu haksızlığa itiraz ettiği için izindeyken işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü.