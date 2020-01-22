Gaziemir'de ilk kez Gastronomi Festivali düzenlenecek - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, 4-5 Nisan'da Gastronomi Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, birçok kişinin bir araya geleceği festivale İtalyan Aşçı Danilo Zanna da katılacak.



Bünyesinde Makedonlardan Boşnaklara, Sinoplulardan Afyonlulara, Mardinlilerden Arnavutlara, Diyarbakırlılardan Karadenizlilere kadar birçok kültürü barındıran Gaziemir, kültürler buluşmasına sahne olacak. Bu kapsamda Gaziemir Belediyesi ilk kez Gastronomi Festivali düzenleyecek. 4-5 Nisan tarihlerinde Gaziemir Festival Alanında gerçekleştirilecek etkinlikte, ilçede yaşayan farklı kültürlerin yemekleri görücüye çıkacak. Kapama, kör pide, mamaliga, mutancana, kaçamak ve kaybolmaya yüz tutmuş daha birçok tat, festivalde katılımcıların beğenisine sunulacak. Etkinliğin sonunda, festivalde yapılan yemeklerin tarif ve fotoğraflarından oluşacak Gaziemir Yemek Kitabı da hazırlanacak.



"Amacımız; gastronomi festivali ile ilçemizdeki çok kültürlülüğe vurgu yapmak"



Festivale katılımlarıyla destek verecek kurumların temsilcileriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, etkinlik ile ilçenin çok kültürlülüğüne ve farklılıklarına vurgu yapmak istediklerini söyledi.



Toplantı ile katılımcı kuruluşların fikirlerini aldıklarını belirten Başkan Arda, "Gaziemir'de 58 yıldır yaşıyorum. Gaziemir'in 10 bin nüfustan 150 bin nüfusa gelişini izledim. Bu hızlı büyüme beraberinde sorunları da getirdi. Otoban ve İZBAN hattı ilçemizi dört parçaya bölüyor. Her bölgemizde ayrı bir zenginlik ve farklılık var. Bunların kaynaşmasına önem veriyoruz. Amacımız; gastronomi festivali ile ilçemizdeki çok kültürlülüğe vurgu yapmak ve bu kültürlerin yemek etkinliği aracılığıyla kaynaşmasını sağlamak" dedi.



"Tüm İzmirlileri bekliyoruz"



Başkan Halil Arda, Gastronomi Festivali ile Gaziemir'e farklı bölgelerden, yörelerden gelen yurttaşların yemeklerinin ve kültürlerinin yaşatılmasını sağlamayı amaçladıklarını da belirterek şöyle konuştu:



"30 yıl önce annelerimizin yaptığı yemekler adeta yok oldu. Hepimiz birbirimize benzemeye başladık. Yemekler de tornadan çıkmış gibi aynı olmaya başladı. Amacımız; öz değerlerimizi yaşatmak. Hemşehricilik bilinci oluşturmak ve yemek kültürünün gelecek nesillere taşınmasını sağlamak için ilçemizde yaşayan tüm kültürlerin temsilcilerini festivale davet ettik. Onlara vereceğimiz sergilik alanlarında kendilerine özgü yemekleri yapıp sunacaklar. Kooperatifler içinde alanlar belirledik. Kooperatifler bu alanda ürettikleri ürünleri halk ile buluşturabilecekler. Katılımcı derneklerin kendi yörelerine ait halk dansları toplulukları ile müzik grupları da festival alanında sahne alacak. Etkinliğin sonunda festivalde hazırlanan yemeklerin tariflerini ve fotoğraflarını içeren Gaziemir Yemek Kitabı da oluşturulacak. 2 gün boyunca Gaziemir'in geçmişten günümüze tüm yemeklerini tanımak ve kültürler buluşmasında bizimle olmak isteyen tüm İzmirlileri bekliyoruz."



Danilo Zanna Gaziemirlilerle buluşacak



Festival programı hakkında da bilgi veren Başkan Arda, etkinlikte usta aşçıların katılımıyla workshopların, panellerin ve söyleşilerin de gerçekleştirileceğini söyledi. Fatih Sultan Mehmet döneminde gribe iyi geldiği söylenen Mutancana Çorbası'nın yapımının renkli görüntüler oluşturacağını anlatan Başkan Arda, "İtalyan Aşçı Danilo Zanna'nın da bizlerle olmasını planlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in eşi İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de Slow Food ve İyi Tarım konulu söyleşisi ile Gaziemirlilerle buluşacak. Farklı tarifler ve sağlıklı beslenme önerilerini içeren sunumların yapılacağı etkinliğimiz, 4 - 5 Nisan tarihlerinde Gaziemir Festival Alanı'nda olacak" şeklinde konuştu.



Festivale çok sayıda derneğinde destek verdiği öğrenildi. - İZMİR