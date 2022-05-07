GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

07.05.2022 15:07

EDİRNE'de, Muharip Gaziler Derneği'nden hırsızlık yapan G.E. (43), karıştığı başka bir olayda yakalandı.

EDİRNE'de, Muharip Gaziler Derneği'nden hırsızlık yapan G.E. (43), karıştığı başka bir olayda yakalandı. Dernekten çalınan eşyalar ise gazilere teslim edildi.

Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ne 2 gün önce binanın arka penceresinden giren şüpheli veya şüpheliler, güvenlik kamerası kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın olduğu kasayı çaldı. Gaziler, dernekte yaklaşık 2 ay arayla 2'nci kez yaşanan hırsızlık nedeniyle üzüldüklerini ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayda kırılan kameranın kayıtlarından şüpheli G.E.'ye ulaştı. G.E. başka bir olayda yakalanarak gözaltına alındı. G.E.'nin evindeki aramada, çalıntı eşyalar arasında Muharip Gaziler Derneği'nin bilgisayar ve televizyonu da bulundu. Eşyalar polis tarafından derneğe teslim edildi.

'İKİ GÜNDE YAKALANMASI ÇOK SEVİNDİRDİ'

Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Fevzi Demir, "İki gün gibi kısa bir zamanda hırsızın yakalanması, malzemelerin bulunması bizleri çok sevindirdi. Edirne Emniyeti'ne çok teşekkür ediyoruz, polis kardeşlerimiz canla başla çalıştılar. Sayın Vali'mizin bize hediye etmiş olduğu bilgisayar, televizyon, evrak dolabı ve bazı aksesuarlar çalınmıştı. Bizim için önemli olan bilgisayarın ve televizyonun bulunması oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dernek başkanımız ifade verip davacı olmuştu. Bu işi yapan kişinin de ıslah olmasını ve bir daha bu işlere kalkışmaması konusunda bir ceza almasını istiyoruz" dedi.

Şüpheli G.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı Hırsızlık şüphelisi girdiği tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:46 Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti!
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:22:16. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİLER DERNEĞİ'NDEKİ HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement