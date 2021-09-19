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Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı - Son Dakika

Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı

19.09.2021 19:34
Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı, System.String[]

TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve " Mareşal" rütbesinin verilişinin 100'üncü yıl dönümü Çeşme'de törenle kutlandı.

TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve " Mareşal" rütbesinin verilişinin 100'üncü yıl dönümü Çeşme'de törenle kutlandı.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, Garnizon Komutan Vekili Aziz Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Orkun Artar, gaziler, Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP İlçe Başkanlıkları ve Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi çelenkleri ve Şehit Aileleri ve Gaziler çelengi Kıbrıs Gazisi Mehmet Culum tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çeşme Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı SG. Asb. Çvş. Emre Kaman tarafından yapıldı.

"Mücadelelerden gazilik unvanıyla ayrılan kahramanlarımızın, mümtaz ve muhterem anıları hiçbir zaman akıllardan ve gönüllerden çıkmayacaktır"

Kaman yaptığı konuşmada, "Bugün gazilerimizle birlikte olmanın farklı onur ve gururuyla, kurtuluş günlerinin heyecanı ve coşkusuyla, büyük mutluluğu yaşıyor, ayrıca en büyük gazimizin tarihi gururunu tekrar yaşatmış oluyoruz. Var olan hiçbir dünyevi kıymetle ölçülemeyecek önemde ve değerde olan gazilerimiz, milletimizin engin sahiplenişi ile her zaman ayrıcalıklı ve soylu özelliklerini muhafaza etmişlerdir. Üstlendikleri vatan görevi esnasında, girmiş oldukları mücadelelerden gazilik unvanıyla ayrılan kahramanlarımızın, mümtaz ve muhterem anıları hiçbir zaman akıllardan ve gönüllerden çıkmayacaktır. Çok yüksek bir milli şuurun tavır ve davranış olarak somutlaştığı gazilerimiz, dağımızda, ovamızda, taşımızda, toprağımızda ve her türlü milli değerimizde gözü olanlara hiç u n utamayacakları acı dersler vermişlerdir. Vatanımızın selameti, milletimizin bağımsızlığı ve aziz varlığının devamlılığı uğruna üzerine düşen her sorumluluğun gereğini, ne olursa olsun yapmış olan gazilerimizi, sadece bugünlerde hatırlamak, doğru ve yerinde olmayacaktır" diye konuştu.

"Gazilerimizin bu müstesna gününü kutluyoruz"

"Geçmişteki mücadeleleriyle bölücü ve yıkıcı mihraklara göz açtırmayan vatan sevdalılarını, yılın her anında ve gününde, saygı, minnet ve şükranla anmak, başta gelen milli ve manevi bir görevdir" diye vurgulayan Kaman, "İftihar edilecek bir fedakarlıkla, yaşadığımız topraklara göz dikmiş hainlere aman vermeyen, canlarından dahi vazgeçmeyi göze almış olan gazilerimizin bu müstesna gününü kutluyor, hepsine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Gazi, destanın adını yazan kahramanın adıdır"

"İlk Büyük Millet Meclisi'nce, batılı devletlerin istila hareketine Sakarya Zaferi ile son veren, Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 100 yıl önce bugün 'Mareşallık' rütbesi ve 'Gazilik' ünvanı tevcih edilmiştir. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, Gazi ise; bu destanı yazan kahramanın adıdır. Şehit nurlanmış, gazi ise onurlanmış askerdir. Gençlerimiz ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulmakta, tarihini bildikçe, her şeyi gören, geçmişinden ders alan ve geleceğin tedbirlerini hazırlayan bir nesil olmaktadır" diye kaydetti.

Gaziler Günü töreni, yapılan konuşmanın ve okunan şiirin ardından, Çeşme Belediyesi tarafından işletilen Meydan Kafe'de verilen kokteyl ile sona erdi. - İZMİR

Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı
Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı
Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı
Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı
Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Eylül, Çeşme, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziler Günü, Çeşme'de törenle kutlandı - Son Dakika


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