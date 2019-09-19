Son Dakika Haberleri: "Gazilik makamı onurdur"
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"Gazilik makamı onurdur"

1 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bu millet, ölürsek şehit, kalırsak gazi" diyerek cepheden cepheye ölüme koşmuş bir millettir" diyerek gazilik makamının 'onur' olduğunu söyledi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bu millet, ölürsek şehit, kalırsak gazi" diyerek cepheden cepheye ölüme koşmuş bir millettir" diyerek gazilik makamının 'onur' olduğunu söyledi.


Bugün sahip olduğumuz bağımsızlık ve özgürlüğe şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu ve gazilerin büyük bir hürmeti hak ettiğini belirten Aydınlı Mehmet Hoca, "Şanlı tarihimizde sayısız savaş ile vatanımız savunulmuştur. Bu milletin her bir ferdi, mevzu bahis vatan olunca canından vazgeçecek kadar vatanseverdir. Bu millet, 1071'de Anadolu'nun kapıları açılırken, Çanakkale'de, Conk Bayırında, İstiklal Savaşı'nda vatana nasıl sahip çıktıysa, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da da hainlere karşı aynı şekilde canlarını siper etmiştir. Şehitlik ve gazilik makamları en yüksek mevki ve makamdır. Bugün, geçmişte olduğu gibi bu milletin evlatları vatanı canlarıyla savunmaya hazırdır. Bizim bugün görevimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetini en şekilde geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diyerek gaziler gününü kutladı. - AYDIN

Mehmet Hoca, Aydınlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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