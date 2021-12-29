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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da kahvehanede arkadaşını öldüren sanığa müebbet - Son Dakika

Son dakika: Gaziosmanpaşa'da kahvehanede arkadaşını öldüren sanığa müebbet

29.12.2021 12:27
Son dakika: Gaziosmanpaşa'da kahvehanede arkadaşını öldüren sanığa müebbet

Son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019'da kahvehanede tartıştığı arkadaşı Necat Akbal'ı öldüren, Bahattin Erdoğan'ı ise ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019'da kahvehanede tartıştığı arkadaşı Necat Akbal'ı öldüren, Bahattin Erdoğan'ı ise ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Özke'nin cezasında indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına hükmetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda çocukluk arkadaşı olan Necat Akbal, Bahattin Erdoğan ile Tuncay Özke, kahvehanede oturdukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özke, evine giderek aldığı silahla Akbal'a ateş ederek öldürdü. Erdoğan ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Özke polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Özke getirildi. Duruşmada maktul yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Mahkemede müştekiler, Özke'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ölen Necat Akbal'ın eşi Serap Akbal, "Kocamın kanı yerde kalmasın. Hayatımızı mahvetti. En ağır şekilde cezalandırılsın" derken, Akbal'ın ablası Melahat Akbal ise gözyaşlarını tutamayarak "2-3 senedir uyku uyuyamıyoruz. Benim kardeşimi aldı elimden, beni öldürdü. Ben yoğun bakımdan çıktım geldim. Planlayarak öldürdü" dedi. Olayda ağır yaralanan Bahattin Erdoğan'ın avukatı ise, Özke'nin canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"İSTEYEREK YAPMADIM"Mahkemede savunma yapan Tuncay Özke, "Öncelikle çok pişmanım. Bakırköy'de 3 ay 15 gün yattım. Olay, kapımın önünde oldu. Recep Akbal bana küfretmişti. Ben onları çağırmadım, onlar beni çağırdı. Dışarıya çıktığımda bir el ateş edip etmediğimi bilmiyorum. Necat Akbal elimi tutup aşağı indirdi. Bahattin üstüme saldırdığında birkaç tane attığımı hatırlıyorum. Attığım mermi ayısı 5-6 taneden fazla mı bilmiyorum ama iki şarjör değiştirmedim" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık "İsteyerek yapmadım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21 YIL HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, sanık Tuncay Özke'yi, Necat Akbal'a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Erdoğan'a yönelik ise, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca Özke'ye, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"BENİM KARDEŞİMİ ÖLDÜREN ÖMÜR BOYU MÜEBBET ALDI"

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu önünde mutluluk gözyaşları döken maktulün ablası Melahat Akbal, "Adalet yerini buldu. Adalet tecelli etti. Benim kardeşimi öldüren ömür boyu müebbet aldı. Hiç cezası kesilmeden ömür boyu yatacak, indirimsiz ceza. Benim kardeşim suçsuzdu. Şimdi mezarına gidiyorum 'gözün aydın' demeye. Kardeşim hakkını bırakmıyorum ben senin. Beni kardeşsiz bıraktı, kendi de çürüyecek içeride" dedi.


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Ağırlaştırılmış Müebbet, Gaziosmanpaşa, Mahkeme, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gaziosmanpaşa'da kahvehanede arkadaşını öldüren sanığa müebbet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Gaziosmanpaşa'da kahvehanede arkadaşını öldüren sanığa müebbet - Son Dakika
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