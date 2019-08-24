Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da makilik alanda yangın
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Gazipaşa'da makilik alanda yangın

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan ve nar bahçesi zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan ve nar bahçesi zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakınındaki nar bahçesine sıçardı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 acil müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su tankeri ve işçilerle yangına müdahale edildi.

Evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 3 dönüm makilik alan ve nar bahçesi zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:52 Kaynak: AA
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