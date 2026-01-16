Gazipaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazipaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Gazipaşa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
16.01.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan ve 9 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramada, 173 sentetik hap ile 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:53:28. #7.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.