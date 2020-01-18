Gazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Gazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Gazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sırlarında D-400 Karayolu Milli Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden Murat Özdemir, 07 UY 271 plakalı otomobili ile Gizem Çuhadar'ın kullandığı 07 UAC 92 plakalı otomobili sollamak istedi. Ancak kontrolden çıkan otomobil önce Çuhadar'ın otomobiline ardından da yol kenarında park halinde duran 2 otomobile çarpıp, durdu.Kazada Gizem Çuhadar ve Murat Özdemir ile aynı araçta bulunan Emirhan Köse, Necati Poyraz Özdemir, Uğur Yılmaz ve Mesude Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Murat Özdemir durumunun ağır olması nedeniyle Alanya'ya sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Murat Özdemir, Gazipaşa, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
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