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Gazişehir Gaziantep'e coşkulu karşılama

10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep kafilesi için şehirde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.

Gazişehir Gaziantep'e coşkulu karşılama, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep kafilesi için şehirde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'la İstanbul'da karşılaşan Gazişehir Gaziantep takımı, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve diğer protokol mensupları tarafından çiçeklerle karşılanan kırmızı-siyahlı kafile, havalimanı içerisinde kendileri için getirilen güvencinleri havaya bıraktı.
Daha sonra üstü açık otobüse binen futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, şehrin çeşitli yerlerinde tur atıp taraftarı selamladı.
Kafileyi taşıyan otobüs, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştığında da taraftarlar meşale yakıp takıma sevgi gösterisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:34 Kaynak: AA
Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Güncel
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