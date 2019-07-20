Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları
42 dakika önce
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen savunma oyuncusu Alin Tosca ile prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:13 Kaynak: AA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, Rumen savunma oyuncusu Alin Tosca
ile prensipte anlaştı.
AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica'nın verdiği rapor doğrultusunda, savunmanın solunda görev alan Rumen oyuncu Tosca ile temasa geçti.
Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın yeni sezon öncesi Düzce
'deki Topuk Yaylası
'nda gerçekleştirdiği kampa katıldı.
Son olarak İspanya
1. Futbol
Ligi (La Liga
) ekiplerinden Real Betis
'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren Tosca'nın, Gazişehir Gaziantep ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Lecce: Burak Yılmaz'dan vazgeçmedik Trabzonspor'dan Mario Gomez'e sürpriz teklif!