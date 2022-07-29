Hamas Gazze'de Sivil Bölgelerde Askeri Sahalar İnşa Ettiği Suçlamasını Reddetti - Son Dakika
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Hamas Gazze'de Sivil Bölgelerde Askeri Sahalar İnşa Ettiği Suçlamasını Reddetti

29.07.2022 11:19
Hamas Gazze'de Sivil Bölgelerde Askeri Sahalar İnşa Ettiği Suçlamasını Reddetti

GAZZE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi Perşembe günü, Hamas'ın silahlı kanadı el-Kasım Tugayları'nın Gazze Şeridi'nin sivil bölgelerinde askeri sahaları olduğu yönündeki İsrail iddialarını reddetti.

GAZZE, 29 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi Perşembe günü, Hamas'ın silahlı kanadı el-Kasım Tugayları'nın Gazze Şeridi'nin sivil bölgelerinde askeri sahaları olduğu yönündeki İsrail iddialarını reddetti.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde bir basın toplantısında, İsrail ordusunun iddialarının "tamamen yalan ve yanlış bilgi" olduğunu söyledi.

İsrail ordusu sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hamas'ı, 2007 yılından bu yana yönetimi altında bulunan Gazze Şeridi'nin yerleşim bölgelerinin altında ve yakınında askeri sahalar, altyapı ve tüneller inşa etmekle suçlamıştı.

İsrail sözcüsünün sosyal medya platformlarında yayınladığı videolarda Gazze'de sivillere ait binaların yakınında ve altında olduğu iddia edilen Hamas askeri altyapısı görülüyor.

İsrail ordusuna göre Hamas sivil yerleşim bölgelerinde cami, okul, hastane ve kliniklerin yakınına askeri sahalar ve askeri amaçlı yeraltı tünelleri inşa etti.

Ebu Ubeyde, "Bu iddialar şaşırtıcı değil, çünkü düşman ordusu sivilleri hedeflemesini haklı çıkarmak istiyor" dedi.

Hamas sözcüsü, İsrail ordusunun, "Filistin halkına karşı budalalık ederse ağır bir bedel öder" dedi.

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Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Gazze'de Sivil Bölgelerde Askeri Sahalar İnşa Ettiği Suçlamasını Reddetti - Son Dakika

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