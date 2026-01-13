Gazze'de 100'den Fazla Çocuk Öldü

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana Gazze'de en az 100 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, çocukların hava saldırıları, insansız hava araçları, tank atışları ve gerçek mermi kullanımı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, Gazze'den video bağlantısıyla düzenlediği BM basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ekim ayı başında varılan ateşkesten bu yana Gazze'de 100'den fazla çocuk öldürüldü. Bu, ateşkes süresince neredeyse her gün bir çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor" dedi.

Çocukların "hava bombardımanları, insansız hava aracı saldırıları, tank atışları ve mühimmatla açılan ateş" sonucu gibi çeşitli yollarla öldürüldüğünü belirten Elder, ateşkes döneminde bombardıman ve silahlı saldırıların yavaşladığını ancak tamamen durmadığını vurguladı.

Hayatını kaybeden çocukların yaklaşık 60'ının erkek, 40'ının kız çocuğu olduğunu ifade eden Elder, bu rakamların yalnızca yeterli bilgiye ulaşılabilen vakalara dayandığını ve gerçek sayının daha yüksek olmasının muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.