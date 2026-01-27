Gazze'de 20 Bin Hasta Tedavi İçin Bekliyor - Son Dakika
Gazze'de 20 Bin Hasta Tedavi İçin Bekliyor

27.01.2026 14:16
İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatması nedeniyle 20 binden fazla Filistinli tedavi için bekliyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçişleri kısıtladığı için 20 binden fazla Filistinlinin tedavi için bölge dışına çıkmayı beklediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada bölge dışında tedavi olması gereken hastaların durumuna ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamada, "Bölge dışında tedavi edilmek üzere seyahat izni verilmesini bekleyen 20 bin hasta var. Bunlardan kayıtlı 440 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Sevk belgesi bekleyenler arasında 4 bin 500'ünün çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı hasta ve yaralıların geçişine kapatmaya devam etmesinin, hastaların sağlık durumlarını hayati tehlike arz edecek derecede kötüleştirdiği belirtildi.

Ayrıca bölgede ilaç ve tıbbi malzemelerin kısıtlı olması, uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerinin büyük bölümünün devre dışı kalması ve hastanelerin altyapısının tahrip edilmesinin yurt dışında tedavi için bekleyenlerin listesini uzattığı kaydedildi.

1268 hasta, seyahat izni beklerken hayatını kaybetti

Açıklamada, bölge dışında tedavi için seyahat izni bekleyenlerden 1268 hastanın hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Bekleme listesinde yer alan ve en çok mağdur olan grubun kanser hastaları olduğu, bu gruptan yaklaşık 4 bin kişinin yurt dışına çıkmayı beklediği bilgisi verildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Mayıs 2024'te kapatılmasından bu yana yalnızca 3 bin 100 hastanın Gazze'den ayrılabildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sınır kapısının açılması, hasta ve yaralıların naklinin kolaylaştırılması, gerekli tıbbi malzemelerin kesintisiz şekilde tedarik edilmesinin bölgedeki hastalar için başvurulabilecek son çare olduğu aktarıldı.

İsrail, dün Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına onay verdiğini duyurmuştu ancak sınır kapısı henüz açılmadı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

