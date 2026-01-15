Gazze'de Ateşkes İhlali: İHA Saldırısı - Son Dakika
Gazze'de Ateşkes İhlali: İHA Saldırısı

15.01.2026 19:16
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de İHA ile saldırı düzenleyerek bir kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta insansız hava aracı (İHA) ile bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu İHA ile hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı topçu atışlarıyla vurmuştu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı.

İsrail askerlerinin Cibaliya beldesinde açtığı ateşte ise bir kız çocuğu yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
