Gazze'de Can Kaybı 71.660'a Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3 cenazenin ulaştığını ve İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 71 bin 660'a yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3 cenazenin ulaştığı belirtilirken, cenazelerden ikisinin İsrail askerlerinin düzenlediği yeni saldırılarda öldüğü, birinin ise enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Yeni saldırılarda 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 486'ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 714'e yükseldiği, yaralı sayısının da bin 341'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a, toplam yaralı sayısının da 171 bin 419'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE