Gazze'de Can Kaybı 71,8 Bine Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 26 kişinin cenazesi getirilirken, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 71 bin 795'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 26 kişinin cenazesi ile 68 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 523'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 715'e, yaralı sayısının da bin 433'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 795'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 551'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE