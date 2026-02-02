Gazze'de Can Kaybı 71,8 Bine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gazze'de Can Kaybı 71,8 Bine Ulaştı

02.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de 24 saatte 26 cenaze gelirken, toplam ölü sayısı 71,795'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 26 kişinin cenazesi getirilirken, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 71 bin 795'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 26 kişinin cenazesi ile 68 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 523'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 715'e, yaralı sayısının da bin 433'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 795'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 551'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Can Kaybı 71,8 Bine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:29:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 71,8 Bine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.